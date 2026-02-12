Haberler

Yalnızçam Dağları'nda 3 ayaklı kurdun yaşam mücadelesi

Güncelleme:
Ardahan Yalnızçam dağlarında arka sol ayağı olmayan kurt, doğasever Halil İbrahim Mert tarafından görüntülendi. Kurt, 5 yıldır bölgede dolaşarak yaşam mücadelesi veriyor.

ARDAHAN Yalnızçam dağlarında yaşayan arka sol ayağı olmayan kurdun kırsalda yiyecek araması görüntülendi. Doğasever Halil İbrahim Mert, 3 ayaklı kurdun 5 yıldır bölgede dolaştığını bildirdi.

Ardahan Yalnızçam Dağlarında arka sol ayağı olmayan kurt, doğada yaşam mücadelesi veriyor. Kurt, doğasever Halil İbrahim Mert tarafından karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi. Halil İbrahim Mert, kurdun 5 yıldır bölgede dolaştığını, ilk kez görüntüleyebildiğini söyledi.

