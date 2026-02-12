Yalnızçam Dağları'nda 3 ayaklı kurdun yaşam mücadelesi

ARDAHAN Yalnızçam dağlarında yaşayan arka sol ayağı olmayan kurdun kırsalda yiyecek araması görüntülendi. Doğasever Halil İbrahim Mert, 3 ayaklı kurdun 5 yıldır bölgede dolaştığını bildirdi.

