Arazi Tartışması Kanlı Bitti: Eski Muhtar Kardeşini Öldürdü

Arazi Tartışması Kanlı Bitti: Eski Muhtar Kardeşini Öldürdü
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada eski muhtar C.A., kardeşi Orhan Ateş'i tabanca ile öldürdü, diğer kardeşi ve kendi oğlunu yaraladı. C.A. adliyeye sevk edildi.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada kardeşi Orhan Ateşi'i (40) tabanca ile öldürüp kendi oğlu E.A. (15) ile diğer kardeşi A.A.'yı da (35) yaralayan eski muhtar C.A. (50) adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yıldızeli ilçesine bağlı Seren köyünde meydana geldi. Eski köy muhtarı C.A. ile kendisine ait evde kardeşleri A.A ve Orhan Ateş arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle C.A., tabanca ile ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği kardeşi Orhan Ateş olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada ayrıca C.A. diğer kardeşi A.A.'yı kalçasından, kendi oğlu E.A.'yı da ayağından yaraladı. Yaralı E.A. ile A.A.'nın hastanedeki tedavileri sürüyor.

Olayın ardından gözaltına alınan C.A.'nın Yıldızeli İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. C.A. jandarmanın güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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