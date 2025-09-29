Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Kavga: 2 Yaralı
Malatya'nın Kale ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada iki kişi yaralandı. Olay, Soğukpınar Mahallesi'nde N.Ö. ve E.Ö. arasında meydana geldi. Taraflar arasında büyüyen tartışma sonrası darp olayı yaşandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Soğukpınar Mahallesi'nde N.Ö. ile E.Ö. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerini darbetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.