Haberler

Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Kavga: 2 Yaralı

Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Kavga: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Kale ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada iki kişi yaralandı. Olay, Soğukpınar Mahallesi'nde N.Ö. ve E.Ö. arasında meydana geldi. Taraflar arasında büyüyen tartışma sonrası darp olayı yaşandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Kale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Soğukpınar Mahallesi'nde N.Ö. ile E.Ö. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerini darbetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel
Trump - Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan açıklama: Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız

"Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız"
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMohammed:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 372 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağımlı kızının dramını anlattı: Kızım doğum yaptı, babası belli değil

Bir babanın çaresizliği: Kızım doğum yaptı, babası belli değil
2018 yılında 1 kilo altın alan vatandaşın kazancını görenler şoke oldu

7 yıl önce 1 kilo altın alan vatandaşın kazancını görenler şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.