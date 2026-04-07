Ordu'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü

Ordu'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü
Ordu'nun Kabataş ilçesinde Mehmet Yetişken (80), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Mustafa Turan Çalışıcı'nı (70) tabancayla vurarak öldürdü.

Ordu'nun Kabataş ilçesinde Mehmet Yetişken (80), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Mustafa Turan Çalışıcı'nı (70) tabancayla vurarak öldürdü. Olay, Kabataş ilçesi Alankent Mahallesi Acısuyu mevkiinde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle uzun süredir husumetli olan Mehmet Yetişken ile Mustafa Turan Çalışıcı arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Yetişken, Çalışıcı'ya tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mustafa Turan Çalışıcı, Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

CİNAYET ZANLISI SUÇ ALETİ İLE YAKALANDI

Tedaviye alınan Çalışıcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Mehmet Yetişken, Fatsa Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kabataş Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla arkadaşı B.K.'nin evinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

