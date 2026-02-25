Haberler

Aydın'da arazi anlaşmazlığı yaşadığı komşusunun pikapla çarptığı kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı komşusuna pikapla çarpan Mustafa Y. gözaltına alındı. Olayda Mustafa Güngör hayatını kaybetti.

Aydın'ın Didim ilçesinde arazi anlaşmazlığı yaşadığı kişiye pikapla çarpıp öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Balat Mahallesi Çamtepe mevkisinde Mustafa Y. (78) ile komşusu Mustafa Güngör (54) arasında arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan Mustafa Y, 06 DLG 734 plakalı pikapla Güngör'e çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Mustafa Y, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
AK Partili Tayyar'dan iktidara 'Öcalan' uyarısı

"İktidar sürsün istiyorsanız bunu yapın"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı

Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla geçmiş paylaşımları yeniden gündem oldu

Anne-oğulun geçmiş dönem paylaşımları yine gündemde
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

Söyledikleri başını yaktı
Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı

Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı
Siirt'te öğrenciler 'Kabe'de Hacılar' ilahisine hep birlikte eşlik etti

Son günlerde dillerden düşmüyor! Öğrenciler hep birlikte eşlik etti
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı