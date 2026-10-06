Araştırmada kadınlar 11 vücut bölgesinin tamamında erkeklerden fazla ağrı bildirdi

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Araştırmacılar, dünya genelinde kadınların vücudun incelenen tüm bölgelerinde erkeklerden daha fazla ağrı çektiğini bildirdiğini ve ağrının en hızlı 55 yaşından önce arttığını tespit etti.

Çalışmada, 1990 ve 2025 yılları arasında 118 ülkeden 5 yaşından başlayarak 100 yaşın üzerindeki kişilere kadar 6 milyondan fazla kişinin verileri incelendi.

Buna göre araştırmacılar, ağrının dünya genelinde dağılımını ve yaşam boyunca nasıl değiştiğini değerlendirdi.

Araştırmada, baş, yüz, boyun veya omuz, ayak veya ayak bileği, el veya el bileği, dirsek, göğüs, sırt, mide veya karın, kalça ve diz olmak üzere vücudun 11 bölgesindeki ağrılara bakıldı.

Kadınların bildirdiği ağrı oranlarının bu bölgelerin tamamında erkeklerden daha yüksek olduğu tespit edildi.

Cinsiyetler arasındaki farkın özellikle baş, yüz ve karın ağrılarında belirgin olduğu görüldü.

Araştırmaya göre kadın ve erkeklerde ağrı oranları 55 yaşından önce hızla yükselirken, ağrı en yüksek seviyesine 75 yaş ve sonrasında ulaştı.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 40'ı sırt ağrısı yaşadığını bildirirken, yüz ağrısı yüzde 2 ile en az görülen ağrı türü oldu.

Şiddetli ağrı yaklaşık 50 yaşında, vücudun genelinde hissedilen ağrı ise 70 yaş civarında en yüksek seviyeye çıktı.

Çalışmada dünya genelindeki ağrı yükünün yüzde 18,3'ünün sigara kullanımı, obezite ve düşük hane gelirleriyle bağlantılı olduğu hesaplandı.

Araştırmanın sonuçları "???????Nature Medicine" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA