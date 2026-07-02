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Yörüngedeki 100 bin uydu, teleskopları işlevsiz kılabilir

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ESO araştırması, yörüngedeki uydu sayısının 100 bine ulaşması halinde teleskoplarla evreni incelemenin imkansızlaşacağını ortaya koydu. Işık kirliliği ve parlak uydular astronomik gözlemleri olumsuz etkiliyor.

Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) astronomları tarafından yürütülen araştırmada uydu sayısındaki artışın teleskopları hizmet dışı bırakabileceği ortaya konuldu.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, araştırmada uyduların sayısındaki değişikliklerin astronomik gözlemler üzerindeki etkisini anlamak amacıyla bilgisayar modellemesi kullanılarak gezegenin yörüngesinde 100 bin uydu bulunması ihtimali ve bu uyduların olası parlaklık seviyeleri incelendi.

ESO astronomlarının araştırmasında yörüngedeki uydu sayısının 100 bini aşması halinde Dünya üzerinden evreni teleskoplarla inceleme olanağının bulunamayacağı sonucuna ulaşıldı.

Dev uzay aynalarıyla donatılmış uydu grubunu yörüngeye fırlatarak hava karardıktan sonra güneş ışığını Dünya'ya yönlendirmeyi amaçlayan Reflect Orbital şirketinin projesinin de incelendiği araştırmada 50 bin uyduluk grubun gökyüzündeki arka plan ışığını yüzde 200 ila 300 artırabileceği saptandı.

Araştırmada, bu projenin her bir aynasının dolunaydan daha parlak olacağı hesaplanırken bu uyduların Dünya'nın her yerinden herkes tarafından görülebileceği sonucuna varıldı.

Araştırmanın baş yazarı Olivier Hainaut, uydu sayısındaki artışın belirlenen seviyeye ulaşması olasılığını değerlendirerek, "Teleskopları çalıştırmanın artık bir anlamının kalmayacağı durumlara ulaşabiliriz çünkü tüm veriler bozulacak." ifadesini kullandı.

Işık kirliliğinin de bu duruma etkisinin olduğuna dikkati çeken Hainaut, ışık kirliliğinin artmasıyla doğal yıldızların daha az, uyduların ise daha fazla görüneceğini belirtti.

Hainaut, "Teleskoplar için bu, pozlama sürelerinin uzatılması anlamına gelir. Işık kirliliğinde yüzde 10'luk bir artış olursa tüm pozlama sürelerini yüzde 10 artırmanız gerekir. Bu artış doğrudan orantılıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Uydu kaynaklı ışık kirliliğinden kaçılamayacağı uyarısında bulunan Hainaut, şehir ışıklarından uzak bölgelerde bile gökyüzünün uydular yüzünden aydınlanacağına işaret etti.

Hainaut, Reflect Orbital şirketinin yörüngeye 50 bin uydu yollama projesine ilişkin, "Önerdikleri şey, gözlemlerimizi neredeyse imkansız hale getirir. Bunlar, son derece parlak uydular." görüşünü paylaştı.

Araştırmanın sonuçları, "Astronomy & Astrophysics" dergisinde yayımlandı.

Uluslararası Astronomi Birliğine göre, doğal karanlık gökyüzü koşullarına kıyasla ışık kirliliğindeki yüzde 10'dan fazla artış, astronomi için "ölümcül" olabilir.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
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