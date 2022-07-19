Araştırmacılar Böcek Türleri İçerisinde En Erken Kuluçka Bakımını Keşfetti

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Proceedings of the Royal Society B dergisinde kısa bir süre önce yayımlanan bir araştırma makalesine göre Çinli araştırmacılar, böcekler arasında Orta-Geç Jura dönemine kadar uzanan en erken kuluçka bakımının izini bulmayı başardı. China Science Daily'nin haberine göre, buluş böcek kuluçka bakımına dair kanıtları 38 milyon yıldan fazla geriye itti. Ebeveynin koruması, bakımı ile yumurta veya yavruların beslenmesine dair önemli bir adaptif davranış olan kuluçka bakımı, memeliler, kuşlar, dinozorlar ve eklembacaklılar gibi hayvanlarda, özellikle de farklı böcek türlerinde bağımsız bir şekilde pek çok kez evrimleşti.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Nanjing Jeoloji ve Paleontoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, Karataviella popovi'nin biyotasını, sol mezotibialarında yumurta kümeleri taşıyan yetişkin dişiler üzerinden analiz etti. 30 fosilleşmiş yumurta, her biri 1,14 ila 1,2 milimetre uzunluğunda beş ila altı sıra halinde ortaya çıktı. Habere göre, Karataviella popovi, fiziksel koruma sağlamak ve yumurtadan çıkma sırasında kuruluk ve oksijen yetmezliğini etkin bir şekilde önlemek amacıyla yumurtaları taşıyordu. Bu özverili anne davranışı, yetişkin dişi böcekler için av olma riskini artırsa da yumurtaların evrimi ve üremesi için çok önemliydi. Taşınan yumurtalar, böceklerin habitatın ekolojik ortamına adaptasyonunu ya da eski göl ekosistemindeki değişikliklere tepkisini yansıtabiliyordu. Haberde ayakla yumurta taşımaya dayanan üreme stratejisinin, diğer mevcut ve soyu tükenmiş böcekler arasında keşfedilmediği fakat bunun suda yaşayan eklembacaklılarda yaygın olduğu da belirtildi.

Xinhua / Güncel