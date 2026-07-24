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Ötücü kuşların şarkıları çevre ve evrime bağlı

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Bilim insanları, dünya genelinde ötücü kuşların şarkılarındaki farklılıkların yaşadıkları çevre, evrimsel geçmişleri, vücut özellikleri ve çiftleşme biçimleriyle bağlantılı olduğunu belirledi.

Bilim insanları, dünya genelinde ötücü kuşların şarkılarındaki farklılıkların yaşadıkları çevre, evrimsel geçmişleri, vücut özellikleri ve çiftleşme biçimleriyle bağlantılı olduğunu belirledi.

Fransa'daki Saint-Etienne Üniversitesinden bilim insanları, kuş şarkılarının ortak yapılarını incelemek amacıyla 3 binden fazla ötücü kuş türüne ait 116 binden fazla ses kaydını analiz etti.

Araştırmacılar, yapay zeka destekli analizlerle ötüşlerdeki ses değişimlerini karşılaştırarak kuş şarkılarının, sekiz temel ses motifinin farklı birleşimlerinden oluştuğunu belirledi.

Söz konusu motiflerin, üç farklı tril (hızlı ve titreşimli ses) türü, üç farklı ıslık türü, karmaşık sesler ve harmonik yapılardan oluştuğunu saptayan araştırmacılar, kuşların ses motiflerinin yalnızca türe bağlı olmadığını, yaşadıkları çevre, evrimsel geçmişleri, vücut özellikleri ve çiftleşme biçimleriyle de bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Çalışmanın baş araştırmacısı Quentin Bacquele, tropikal ormanlarda yaşayan kuşların yoğun bitki örtüsünde seslerini daha uzun mesafelere ulaştırabilmek için daha sade sesler kullandığını tespit ettiklerini belirtti.

Ilıman bölgelerde karmaşık ses motiflerinin daha yaygın olduğuna dikkati çeken Bacquele, bu durumun daha yakın mesafeli iletişim ve eş bulma rekabetiyle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Araştırmanın sonuçları, "Science" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA
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