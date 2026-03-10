Haberler

Araştırma: Her gün multivitamin almak biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabilir

ABD'de yapılan araştırmada, her gün multivitamin takviyesi almanın biyolojik yaşlanmanın bazı göstergelerini yavaşlatabileceği belirlendi.

Birçok büyük hastane ve araştırma merkezini bir araya getiren Boston merkezli Mass General Brigham ve Harvard Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, ortalama yaşı 70 olan 958 sağlıklı kişinin kan örnekleri incelendi.

Katılımcılardan alınan kan örnekleri, çalışmaya katıldıkları başlangıçta, 12. ayda ve 24. ayda olmak üzere üç farklı zamanda analiz edildi.

Bilim insanları, katılımcıların biyolojik yaşlarını hesaplamak için kan örneklerinde DNA metilasyonu olarak bilinen ve yaşlanmayla ilişkili moleküler değişimleri ölçen 5 farklı biyolojik gösterge kullandı.

Analizler sonucunda, günlük multivitamin kullanımının bu 5 biyolojik göstergeden ikisinde yaşlanma belirtilerini anlamlı şekilde yavaşlattığı tespit edildi.

Araştırmada, 2 yıl boyunca günlük multivitamin kullanan yaşlı yetişkinlerde biyolojik yaşlanmanın, takviye almayanlara kıyasla ortalama 4 ay daha yavaş ilerlediği belirlendi.

Biyolojik yaşı kronolojik yaşından daha yüksek olan ve hızlanmış yaşlanma belirtileri gösteren kişilerde bu etkinin daha belirgin olduğu ifade edilen araştırmada, bu biyolojik göstergelerin aynı zamanda ölüm riskiyle ilişkili belirtiler arasında yer aldığı kaydedildi.

Araştırmanın ortak yazarlarından Howard Sesso, bu tür çalışmaların amacının yalnızca insanların daha uzun yaşamasını değil, aynı zamanda daha sağlıklı hayat sürmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Çalışmanın sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
500

