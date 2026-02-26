Haberler

Malatya'nın iki ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Malatya'nın Arapgir ve Akçadağ ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verileceği açıklandı.

Malatya'nın Arapgir ve Akçadağ ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Arapgir ve Akçadağ kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı sonrasında meydana gelen tipi ve buzlanmanın gece saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor.

Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara neden olmamak için yarın Akçadağ ve Arapgir ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Fadıllıoğlu
