Arap turistlerin İstanbul'daki eğlencesi büyük tepki çekti! Türk lirasını yerlere saçıp üzerinde dans ettiler

Arap ziyaretçilerin İstanbul'da bir gece kulübünde çekilen eğlence görüntüleri büyük tepki çekti. Türk liralarını yerlere saçan ve üzerlerine basarak dans eden şahısların videosu özellikle sosyal medyada büyük infial yaratırken, çok sayıda kullanıcı görüntüleri paylaşarak tepki dolu yorumlarda bulundu.

İstanbul'da bir gece kulübünde çekilen TikTok videoları, sosyal medyada büyük tepki çekti. Eğlence mekanı, resmi TikTok hesabında Arap ziyaretçiler için düzenlediği eğlence videolarını yayınladı.

TÜRK LİRASININ ÜZERİNDE DANS ETTİLER

Videolardan iki tanesinde, Türk liralarının yerlere saçıldığı ve eğlenmeye gelen Arap ziyaretçiler tarafından ayaklar altında ezildiği görüldü.

GERÇEK Mİ SAHTE Mİ BİLİNMİYOR

Paraların gerçek mi yoksa sahte mi olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.