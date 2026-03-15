Arap Birliği'nden uluslararası topluma yardım kuruluşlarına kısıtlamalarını kaldırması için İsrail'e baskı yapma çağrısı

Güncelleme:
Arap Birliği, işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani yardım kuruluşlarına yönelik kısıtlamaların kaldırılması için İsrail'e baskı yapılmasını talep etti. Genel Sekreter Yardımcısı Faid Mustafa, yardım kuruluşlarının yasaklanmasının bölgedeki insani krizi derinleştireceğini vurguladı.

Arap Birliği, uluslararası topluma işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani yardım kuruluşlarını hedef alan her türlü kısıtlamayı kaldırması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Sekreter Yardımcısı Faid Mustafa, Sınır Tanımayan Doktorlar'dan (MSF) bir heyeti kabulü sırasında İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da faaliyet gösteren uluslararası yardım kuruluşlarının lisansını iptal etmesinin tehlikeli sonuçlar doğuracağını belirtti.

Mustafa, MSF ile diğer uluslararası yardım kuruluşlarının yasaklanmasının, bölgedeki insani yardım çalışmaları konusunda felakete yol açacağı, Gazze'de ve Batı Şeria'da tıbbi yardıma ihtiyaç duyan yüzbinlerce kişinin tedaviden mahrum kalmasına neden olacağını vurguladı.

Birlik yetkilisi, uluslararası topluma, işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani yardım, kurtarma ve tıbbi kuruluşları hedef alan her türlü kısıtlamayı kaldırması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Mustafa, uluslararası kuruluşların Gazze'deki sahra hastanelerinin ve temel sağlık merkezlerinin çoğunu desteklediğini, acil barınma ihtiyaçlarına yanıt verdiğini, su ve kanalizasyon hizmetleri sağladığını ve akut yetersiz beslenmeden muzdarip çocuklar için beslenme merkezleri sunduğunu vurguladı.

Uluslararası kuruluşların operasyonlarının durdurulmasının, tüm acil ihtiyaçların karşılanmasının imkansız hale getireceğini kaydeden Mustafa, bu durumun Gazze'deki sağlık ve insani krizi daha da kötüleştireceğini dile getirdi.

İsrail'in, geçen şubat ayında MSF'nin Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerini durdurma kararı almış, Batı Şeria'da çeşitli yardım kuruluşlarının faaliyetlerini yasaklamıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı

Sadece İsrail'in elinde var, İran'ı ilk kez bunlarla vuracaklar
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi

İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı
Arda Güler'in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı

Dünyanın konuştuğu gole o da kayıtsız kalamadı
'Battı' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz

Acun'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
Vinicius Junior'un kız arkadaşı olay oldu

Tartışma yaratan kare!
Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı

Çok tartışılan kırmızı kart