Arap Birliği, İsrail'in saldırılarına karşı Lübnan'la "tam dayanışma içerisinde" olduğunu belirtti

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail'in saldırılarına uğrayan Lübnan ile dayanışma içerisinde olduklarını ve İsrail saldırılarına karşı "ortak bir tutuma ulaşılması" konusunda Arap ülkeleriyle temaslarını sürdürdüklerini açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Ebu Gayt, Arap Birliğinin İsrail saldırıları karşısında Lübnan ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Ebu Gayt görüşmede, Lübnan halkıyla "tam dayanışma içinde" olduklarını vurgulayarak, üye ülkelerle ortak bir duruş sergilemek adına iletişim halinde bulunduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Avn'ın ise Ebu Gayt'a "Lübnan ve halkına yönelik desteğinden ötürü" teşekkür ettiği bildirildi.

İsrail ordusu, öğle saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut ile ülkenin doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı.

Bugünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in bugün düzenlediği eş zamanlı saldırılarda 254 kişinin hayatını kaybettiği, 1165 kişinin yaralandığını açıklamıştı.