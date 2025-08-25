Aranan Hükümlü Sokakta Yakalandı

AMASYA'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan Ö.M. (40), sokakta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Uyuşturtucu madde ticareti, kullanmak için uyuşturucu bulundurma, silahla yaralama, basit yaralama, ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından hakkında kesinleşmiş 19 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan Ö.M.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu firari hükümlü, sokakta yakalandı. Gözaltına alınan Ö.M., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.