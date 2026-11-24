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Araştırmacılar, gün boyunca sık aralıklarla yapılan kısa yürüyüşlerin, aynı süredeki egzersizin tek seferde gerçekleştirilmesine kıyasla kan şekerinin düzenlenmesinde daha faydalı olduğunu belirledi.

Colorado Üniversitesinden bilim insanlarının öncülüğünde yürütülen araştırma kapsamında, fazla kilolu ya da obezite hastalığı bulunan, günde en az 6 saatini oturarak geçiren 18-45 yaş aralığındaki 30 yetişkin iki gruba ayrıldı.

6 hafta boyunca haftada 5 gün, günde toplam 45 dakika tempolu yürüyüş yapmaları istenen gruplardan biri egzersizi tek seferde gerçekleştirirken, diğer grup yürüyüşü her saat başı yaklaşık 5 dakikalık molalar vererek tamamladı.

Katılımcıların kan şekeri seviyelerini laboratuvar testleri ve glikoz izleme cihazlarıyla takip eden araştırmacılar, gün içine yayılan kısa yürüyüşler yapan grupta daha belirgin faydalar görüldüğü sonucuna ulaştı.

Araştırmacılar, kısa yürüyüşler yapan katılımcıların kan şekerinin araştırmada hedeflenen desilitre başına 70-140 miligram aralığında kaldığı sürenin arttığını, glikoz seviyelerindeki dalgalanmaların azaldığını ve vücudun kandaki glikozu işleme kapasitesinin iyileştiğini ortaya koydu.

George Washington Üniversitesinden Dr. Leana Wen, araştırmanın sonuçlarına ilişkin CNN'e yaptığı değerlendirmede, uzun süre oturmanın kasları hareketsiz bıraktığını belirtti.

Ayağa kalkıp yürümenin kasları harekete geçirdiğini ve kan dolaşımını artırarak glikozun kas dokusuna ulaşmasını kolaylaştırdığını ifade eden Wen, gün boyunca tekrarlanan yürüyüş molalarının kasların glikoz alımını sık aralıklarla uyararak kan şekeri seviyelerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı olabileceğini kaydetti.

Wen, kısa yürüyüşlerin yağ dokusunun insüline verdiği tepkiyi ve karaciğerin glikoz salınımını da etkileyebileceğine işaret etti.

Kronik hastalığı bulunan kişilerin araştırmaya dahil edilmediğini belirten Wen, elde edilen sonuçların kalp hastalığı, diyabet veya diğer kronik rahatsızlıkları bulunan kişilere doğrudan uygulanamayacağını vurguladı.

Araştırmanın sonuçları "Obesity" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA