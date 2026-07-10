Haberler

Aracının motor kısmına gizlediği uyuşturucuları piyasaya sürmek isterken yakalandı

Aracının motor kısmına gizlediği uyuşturucuları piyasaya sürmek isterken yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, aracına yaptırdığı gizli bölmeyle İstanbul'dan getirdiği 1 kilo esrar ve 839 gram kimyasal maddeyi piyasaya sürmeye çalışan S.E., polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Uyuşturucunun piyasa değeri 18 milyon lira olarak açıklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde aracına yaptırdığı zula ile İstanbul'dan getirdiği uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışan S.E., yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada S.E.'nin İstanbul'dan getirdiği uyuşturucuları Tekirdağ'da piyasaya sürmeye çalıştığı belirlendi. Polis, takibe aldığı S.E.'yi kullandığı araç ile birlikte Çorlu ilçesinde durdurdu. Yapılan aramada motor kısmına gizlenen 1 kilo esrar ile yaklaşık 85 kilo bonzai üretilebilecek 839 gram kimyasal madde ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değeri 18 milyon lira olduğu belirtilirken, şüpheli S.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 54 isim Türkiye'ye getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı

İnsanlık dışı işkenceyi "Günaydın" notuyla paylaştı
Ukrayna, Rusya'nın petrol rafinerisini vurdu: Yakıt fiyatları yükseldi

Ukrayna, Rusya'nın petrol rafinerisini vurdu: Yakıt fiyatları yükseldi
Kraliyet Ailesinde Sürpriz Hamle: Meghan Markle 4 Yıl Sonra Çocuklarıyla İngiltere’ye Dönüyor!

Meghan Markle 4 Yıl Sonra Çocuklarıyla İngiltere’ye Dönüyor!
İspanya'da orman yangını: 11 ölü

İspanya'da orman yangını: 11 ölü
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Yatacak yerimiz yok! İstanbulluları kara kara düşündürecek haber
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi

Fenerbahçe'den sezonun en büyük transferi! Tarihin en pahalısı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

Erdoğan'ın hediyesini eline bile alamadı: Benden uzak tutuyorlar