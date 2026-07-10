Aracının motor kısmına gizlediği uyuşturucuları piyasaya sürmek isterken yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde aracına yaptırdığı zula ile İstanbul'dan getirdiği uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışan S.E., yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada S.E.'nin İstanbul'dan getirdiği uyuşturucuları Tekirdağ'da piyasaya sürmeye çalıştığı belirlendi. Polis, takibe aldığı S.E.'yi kullandığı araç ile birlikte Çorlu ilçesinde durdurdu. Yapılan aramada motor kısmına gizlenen 1 kilo esrar ile yaklaşık 85 kilo bonzai üretilebilecek 839 gram kimyasal madde ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değeri 18 milyon lira olduğu belirtilirken, şüpheli S.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı