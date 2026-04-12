Bakan Gürlek: Arabuluculuk yöntemiyle uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2025 yılında arabuluculuk yöntemiyle uyuşmazlıkların %54'ünde anlaşma sağlandığını ve mahkemelerin iş yükünün önemli ölçüde azaldığını açıkladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "Arabuluculuk uygulamalarıyla daha hızlı ve etkin sonuçlar elde ederken, mahkemelerin iş yükünü önemli ölçüde azaltıyoruz. Nitekim sadece 2025 yılında arabuluculuk yöntemiyle uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı" dedi.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle uyuşmazlıkları yargı sürecine gitmeden, uzlaşma temelinde çözüme kavuşturuyoruz. Arabuluculuk uygulamalarıyla daha hızlı ve etkin sonuçlar elde ederken, mahkemelerin iş yükünü önemli ölçüde azaltıyoruz. Nitekim sadece 2025 yılında arabuluculuk yöntemiyle uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı. Bu sayede: Hukuk Mahkemelerinin iş yükü yüzde 25,4 oranında azaldı. İş Mahkemelerinin iş yükü yüzde 77,5 oranında azaldı. Tüketici Mahkemelerinin iş yükü yüzde 46,1 oranında azaldı. Asliye Ticaret Mahkemelerinin iş yükü yüzde 32,9 oranında azaldı. Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerinden memnuniyetini artırmak amacıyla, daha hızlı ve etkin çözümler sunan uygulamaların kapsamını genişletmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
