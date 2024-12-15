Arabasına verdiği emirle arkadaşına ecel terleri döktürdü

Arkadaşıyla şehir sokaklarını arabayla turlayan genç, arabanın sesli komut sistemine verdiği emir, ortamın kısa süreliğine gerilmesine neden oldu.

"ÖN YOLCU KOLTUĞUNU FIRLAT"

Komut sistemine, "Ön yolcu koltuğunu fırlat" emri veren genç, o sırada yanında oturan arkadaşına döndü. Ön koltukta oturan arkadaşı, şaşkın ve korkak bakışlarla etrafına göz gezdirdi.

10'DAN GERİYE SAYMAYA BAŞLADI

10'dan geriye saymaya başlayan komut sistemi bir süre sonra, "Sadece şaka yapıyorum" dedi. Neye uğradığını şaşıran genç, "Şakaya bak ya." sözleriyle tepki gösterdi.