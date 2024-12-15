Arabasına verdiği emirle arkadaşına ecel terleri döktürdü
Arabasının sesli komut sistemine, "Ön yolcu koltuğunu fırlat" emri veren genç, arkadaşının ecel terleri dökmesine neden oldu. Sistem 10'dan geriye sayarken, ön yolcu koltuğunda oturan kişinin korku dolu bakışları kameraya yansıdı.
Arkadaşıyla şehir sokaklarını arabayla turlayan genç, arabanın sesli komut sistemine verdiği emir, ortamın kısa süreliğine gerilmesine neden oldu.
"ÖN YOLCU KOLTUĞUNU FIRLAT"
Komut sistemine, "Ön yolcu koltuğunu fırlat" emri veren genç, o sırada yanında oturan arkadaşına döndü. Ön koltukta oturan arkadaşı, şaşkın ve korkak bakışlarla etrafına göz gezdirdi.
10'DAN GERİYE SAYMAYA BAŞLADI
10'dan geriye saymaya başlayan komut sistemi bir süre sonra, "Sadece şaka yapıyorum" dedi. Neye uğradığını şaşıran genç, "Şakaya bak ya." sözleriyle tepki gösterdi.