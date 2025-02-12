Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili

Vekiller, kıyak uygulamayı duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı

Kurultay soruşturmasında CHP'nin başını Kılıçdaroğlu yakmış
Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde 'duman avı'na çıkacak

Bakan Memişoğlu talimat verdi! 81 ilde telefonu kapan ava çıkacak
Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı

Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı

Araban Kaymakamlığı'ndan YKS Ücreti Desteği

Araban Kaymakamlığı'ndan YKS Ücreti Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araban ilçesi Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücreti desteği sağlayacak. Başvurular 12 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.

Araban Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretini karşılayacak.

Araban ilçesi Kaymakamı Özgür İşçimen yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl üniversite sınavına girecek olan gençlere destek verdiklerini belirterek, "İlçemizde ikamet eden ve hane geliri sosyal yardımlardan yararlanma şartlarına uyan gençlerimizin 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş ücreti Kaymakamlığımız tarafından karşılanacaktır. 12 Şubat - 3 Mart 2025 taraihleri arasında başvuru yapmak isteyen gençlerimizin Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir." duyurusunda bulundu.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel
img

Arkeologlar, binlerce yıldır toprak altında gizlenmiş dev bir piramit keşfetti
img

Bakan Memişoğlu talimat verdi! 81 ilde telefonu kapan ava çıkacak
img

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası

Erdoğan'ın başdanışmanından gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası
Yok artık Talisca! Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın

Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın
'Cinsel organımı keserim' demişti! Herkes Sergio Agüero'yu konuşuyor

"Yenerlerse cinsel organımı keserim" demişti! Korktuğu başına geldi
3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 yıl sonra kapıyı açan ekipler kemikleriyle karşılaştı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.