Araban'da yol bakım ve onarım çalışması başlatıldı
Gaziantep'in Araban ilçesinde, yağışlardan dolayı bozulan kırsal mahallelerin asfalt yolarında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ilçeye bağlı kırsal mahallelerindeki grup yollarında çalışma yapıyor.
Başlatılan çalışma kapsamında bozulan yollara onarım ve yama yapılıyor.
Kaynak: AA / Mahmut Bazlama