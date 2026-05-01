Araban'da üreticilere yüzde 90 hibeli sıvat dağıtımı yapıldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, yüzde 90 hibeli 25 adet sıvat dağıtımı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde "Merada Hayvanlar Refah İçinde Suyla Buluşuyor Projesi'" hayata geçirildi.

Bu kapsamda Araban ilçesine bağlı Köklüce ve Muratlı mahallelerinde düzenlenen törenle, yüzde 90 hibeli 25 sıvat (hayvan sulama yeri) dağıtımı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, çiftçinin yanında olduklarını kaydetti.

Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun da desteklerden dolayı yetkililere teşekkür etti.