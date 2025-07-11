Araban'da 700 Vatandaşa Aşure Dağıtıldı

Araban'da 700 Vatandaşa Aşure Dağıtıldı
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Gaziantep'in Araban ilçesinde, ihtiyaç sahibi 700 vatandaşa aşure dağıtıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, ihtiyaç sahibi 700 vatandaşa aşure dağıtıldı.

İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vakıf müdürü Orhan Behçet ve personeller, ihtiyaç sahibi 700 vatandaşa aşure dağıtımı yaptı.

Araban Kaymakamlığı SYDV Müdürü Orhan Behçet, vakfa bağlı faaliyet yürüten Şehit Sait Demirel Aşevinden her gün yaklaşık 700 ihtiyaç sahibi vatandaşa yemek dağıtımı yaptıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel
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