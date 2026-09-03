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58 Okul Yeni Eğitim Yılına Hazır

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Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, ilçedeki 58 okulun 2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazır olduğunu belirtti. Okullarda 500 öğretmen ve yaklaşık 8 bin öğrencinin eğitim göreceğini ifade eden Alçık, tüm hazırlıkların titizlikle tamamlandığını söyledi.

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, ilçe genelindeki 58 okulun 2026-2027 eğitim öğretim yılına hazır olduğunu bildirdi.

Alçık, ilçedeki Şeyh Mehmet Besime Öztürk Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını yerinde inceledi, okul yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Alçık, ilçedeki 58 okulda görev yapan 500 öğretmen ve idareci ile yaklaşık 8 bin öğrencinin eğitim ortamlarının en iyi şekilde hazırlanması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Alçık, "Tüm okullar, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazır. Okul yöneticileri ve öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilerim." dedi.

Kaynak: AA
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