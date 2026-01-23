Haberler

Araban'da 500 ihtiyaç sahibine yemek ulaştırıldı

Araban'da 500 ihtiyaç sahibine yemek ulaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde, aşevinde hazırlanan üç çeşit yemek, 500 ihtiyaç sahibi ailenin evine ulaştırıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, aşevinde hazırlanan üç çeşit yemek, 500 ihtiyaç sahibi ailenin evine ulaştırıldı.

Araban Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışına rağmen sosyal hizmetlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne bağlı Şehit Sait Demirel Aşevi'nde hijyenik koşullarda üç çeşit yemeğin hazırlandığı ifade edilen açıklamada, "Yemekler, ilçe merkezinde engelli, hasta, öksüz, yetim, yaşlı yalnız yaşayan kimsesiz ve yemek yapamayacak durumda olmadığını tespit ettiğimiz 500 ihtiyaç aileye personellerimiz tarafından evlerine teslim edildi." denildi.

Açıklamada, personeller tarafından ailelere herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığı da sorularak talepleri doğrultusunda tüm ihtiyaçların temin edildiği bildirildi.???????

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel
Ahmet Özer'e 'Kent Uzlaşısı' davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası

Ahmet Özer'e "Kent Uzlaşısı" davasından ceza! Hapse girecek mi?
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin

Girdiği işletmenin üst katında gördüğüne inanamadı: Hemen mühürleyin
2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor

Kadıköy sahiline cami geliyor
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü

Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin

Girdiği işletmenin üst katında gördüğüne inanamadı: Hemen mühürleyin
Akaryakıt istasyonundan gasbettikleri paraları başka bir akaryakıt istasyonunda harcamışlar

Akaryakıt istasyonundan çaldıkları paraları bakın nerede harcamışlar
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor

Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor