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Aquaparkta 10 metrelik kaydıraktan düşen 16 yaşındaki havuz görevlisi ağır yaralandı

Aquaparkta 10 metrelik kaydıraktan düşen 16 yaşındaki havuz görevlisi ağır yaralandı
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Bursa'da bir aquaparkta havuz görevlisi Aytuğ Kale, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki kaydıraktan dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Ağır yaralanan genç entübe edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'da aquaparkta dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki kaydıraktan toprak zemine düşen havuz görevlisi Aytuğ Kale (16) ağır yaralandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki aquaparkta meydana geldi. Tesis bünyesinde havuz görevlisi olarak çalışan Aytuğ Kale, su kaydırağında bulunduğu sırada iddiaya göre dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kale, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kale'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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