Apranti ne demek? Apranti anlamı ne?
Haberler.com - Osman Demir - Güncel
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Apranti, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Apranti ne demek? Apranti anlamı ne? İşte, Apranti kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Apranti kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Apranti anlamı ne? Apranti ne demek?
APRANTİ NE DEMEK?
At yarışlarında 50 den az yarış kazanmış, deneyimi jokeylere göre daha az genç binici.