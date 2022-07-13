Apranti ne demek? Apranti anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Apranti kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Apranti anlamı ne? Apranti ne demek?

APRANTİ NE DEMEK?

At yarışlarında 50 den az yarış kazanmış, deneyimi jokeylere göre daha az genç binici.