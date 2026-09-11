Haberler

'APP' plakasını değiştirmek için 150 TL 'hizmet bedeli' alan 2 görevliye, 5’er ay hapis cezası

'APP' plakasını değiştirmek için 150 TL 'hizmet bedeli' alan 2 görevliye, 5’er ay hapis cezası
Güncelleme:
+20 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KONYA'da, kamuoyunda 'APP' olarak bilinen plakasını değiştirmek için gittiği Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda kendisinden 'Hizmet bedeli' adı altında 150 TL alınan Furkan Baktemur (28), hukuk mücadelesini kazandı.

KONYA'da, kamuoyunda 'APP' olarak bilinen plakasını değiştirmek için gittiği Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda kendisinden 'Hizmet bedeli' adı altında 150 TL alınan Furkan Baktemur (28), hukuk mücadelesini kazandı. Baktemur'un şikayeti üzerine açılan davada, görevli Şenay İnci K. (37) ve Cihat K. (38) hakkında, 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 5'er ay hapis ve 2 ay 15'er gün 'Hak mahrumiyeti' cezası verildi.

Esnaf Furkan Baktemur, aracının kamuoyunda 'APP' olarak bilinen plakasını değiştirmek için kent merkezindeki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na gitti. Baktemur, burada yoğunluk olduğunu görünce 19 Mart'ta 100 kilometre mesafedeki Karapınar ilçesinde gitti. Buradaki Esnaf Odası'nda plakasını değiştiren Baktemur, görevliler tarafından 150 TL 'Hizmet bedeli' adı altında istenilen ek ücreti ödedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Baktemur, kendisinden alınan 150 TL ek ücretin yasal olmadığını öğrenince, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilgili oda hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunun ardından Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı, odada görevli olan Şenay İnci K. ve Cihat K. hakkında, 'İştirak halinde zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 11'er aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

5'ER AY HAPİS CEZASI

İddianame, Karapınar 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Duruşma yapılmadan basit yargılama usulüyle görülen davada mahkeme, Cihat K. ve Şenay İnci K.'nin işlediği suçu sabit görerek, 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 5'er ay hapis ve 2 ay 15'er gün 'Hak mahrumiyeti' cezasına çarptırdı.

KARARA İTİRAZ EDECEKLER

Furkan Baktemur'un avukatı Hasan Yılmaz, cezayı az bulduklarını belirterek karara itirazda bulunacaklarını belirtti. Cezanın üst sınırdan verilmesi için gerekli hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Yılmaz, "Görevi kötüye kullanma suçları kapsamında her iki görevli hakkında iddianame düzenlenmiş ve bu iddianame Karapınar 1'inci Asliye Ceza Mahkememiz tarafından geçen ay içerisinde kabul edilmiştir. Gelen aşamada mahkeme iddianameyi kabul etmekle birlikte dosya üzerinden bir yargılama yürütmüş ve sanıklar ceza almıştır. Biz bu dosya kapsamında verilen karara itiraz edip, davanın duruşmalı bir şekilde yapılmasını isteyeceğiz. Oda'nın 'Hizmet Bedeli' altından birden fazla kişiden ek ücret aldığını ve birden fazla mağdurun olduğunu göz önüne alınarak, mağdurlarında zararının giderilmesini talep edeceğiz. Cezanın üst sınırdan verilmesi, hak mahrumiyeti süresinin artırılması ve görevlilerin yaptıkları eylemin yanlarına kalmaması noktasında emsal olması için uğraşacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere küstah tehdit! Bir de süre verdi
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin

Kılıçdaroğlu'nun o sözleri İmamoğlu'nu çıldırttı: Allah kimseyi...

Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı

İki kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardılar

Jennifer Lawrence Instagram'a katıldı! Takipçilerinden tek bir isteği var

Korka korka hesap açtı! Takipçilerinden ilk isteği bakın ne oldu
Hindistan'da 6 yıllık evlilik böyle bitti! 3 çocuğunu bırakıp trans bireyle kaçtı

Çoluğunu çocuğunu bırakıp trans bireyle kaçtı

Akaryakıt pahalı gelince çözümü markette buldular! Depoya bunu koyuyorlar

Benzin fiyatları uçunca depoyu onunla doldurmaya başladılar
Kentsel dönüşümde sürpriz! Duvarın içinden 25 kilo petek bal çıktı

Duvarı kırınca gözlerine inanamadı: Oturma odamızda hazine varmış