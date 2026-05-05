Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kamerada

MARDİN'in Kızıltepe ilçesindeki apartmana giren şüpheli, daire kapısı önündeki ayakkabının numarasını kontrol edip poşete koyarak uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde, Kızıltepe ilçe merkezinde bir apartmanda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kapısı açık olan apartmana girip bir dairenin önüne geldi. Kapının önündeki ayakkabının numarasını kontrol eden şüpheli, ardından poşete koyup apartmandan çıktı. Sabah ayakkabısını bulamayan ev sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince hırsızlığı fark etti. Ev sahibi, şüpheli hakkında polise şikayette bulundu. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı