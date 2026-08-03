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Kayseri'de havalandırma boşluğunda bulunan 5 yavru güvercin korumaya alındı

Kayseri'de havalandırma boşluğunda bulunan 5 yavru güvercin korumaya alındı
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Kayseri'de Samiye Duman, apartmanın havalandırma boşluğunda bulduğu 5 yavru güvercini Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Ekipler, yavru güvercinleri Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ne götürdü. Duman, daha önce de burada ölen güvercinler gördüğünü ve kıyamadığı için yavruları kurtardığını belirtti.

KAYSERİ'de Samiye Duman, apartmanın havalandırma boşluğunda bulduğu 5 yavru güvercini Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Samiye Duman, yaşadığı apartmanın havalandırma boşluğunda 5 yavru güvercin buldu. Duman, bulundukları yerden çıkardığı yavruları 344 Evler Camii'ne getirdi. İmamın durumu bildirmesi üzerine adrese Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yavru 5 güvercin, ekipler tarafından teslim alınarak, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Samiye Duman, "Evimin mutfağının aşağısına yumurtluyordu. Ölüyorlardı. Kıyamadığım için bu sefer aldım getirdim. Çok ölen hayvan olduğu için dayanamadım. Yavrular apartman boşluğunda ölüyor. Su versem olmuyor. Oraya sürekli girilip çıkılmıyor. Zorlandığım için kıyamadım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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