AP üyesi Andrews, AB'ye İsrail'le ortaklığı askıya alma çağrısı yaptı

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Barry Andrews, bazı Avrupa ülkelerinin yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünleri yasaklama kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, AB'nin İsrail üzerindeki asıl etkili aracının ise AB-İsrail Ortaklık Anlaşması olduğunu ve anlaşmanın askıya alınmasına odaklanılması gerektiğini bildirdi.

AP'nin Filistin ile İlişkiler Delegasyonu Başkan Yardımcısı İrlandalı vekil Andrews, AA muhabiriyle paylaştığı yazılı açıklamada, "Bazı ülkelerin yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünleri yasaklama konusunda İrlanda ve İspanya örneğini izleyeceklerini bugün açıklamaları, gecikmiş ancak son derece memnuniyet verici bir adımdır." ifadesini kullandı.

Andrews, "Almanya ve İtalya gibi ülkeler artık Orta Doğu'da uluslararası hukuku görmezden gelme konusunda açıkça yalnız kalmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen'e eleştiri

Andrews, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i de eleştirerek, "AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in bir kez daha son derece yetersiz bir liderlik sergilemiş olması ayrıca üzücü." ifadesini kullandı.

Açıklamasında İrlanda hükümetine hitap eden Andrews, "İrlanda hükümetini takdir ediyorum ve şimdi onları bir adım daha atarak, İspanya'nın yaptığı gibi yasa dışı İsrail yerleşimlerinden sunulan hizmetlerin reklamını da yasaklamaya teşvik ediyorum." çağrısında bulundu.

AB'nin İsrail'e karşı kullanabileceği araçlara değinen Andrews, "Bildiğimiz üzere, İsrail'in soykırım politikaları karşısında Avrupa'nın asıl etkili aracı AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'dır." ifadesini kullandı.

Andrews, "Filistin haritadan tamamen silinmeden önce bu anlaşmanın askıya alınması bizim odağımız olmalıdır." ifadesini de kullandı.

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA