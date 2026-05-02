AP Ticaret Komitesi Başkanı: Trump'ın AB Otomobillerine Yüzde 25 Gümrük Vergisi Planı Kabul Edilemez

BRÜKSEL, 2 Mayıs (Xinhua) -- Avrupa Parlamentosu (AP) Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik son gümrük vergisi tehdidinin kabul edilemez olduğunu ve Washington'un güvenilmez bir ortak olduğunu gösterdiğini söyledi.

Lange cuma günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, AB ve Avrupa Parlamentosu'nun geçen yıl İskoçya'da ABD ile varılan ticaret anlaşmasına bağlı kaldığını ve anlaşmanın uygulanmasına yönelik mevzuat çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Lange, "Şu anda mevzuat taslağı üzerinde çalışıyoruz. Parlamentonun tutumu net ve bunu haziranda sonuçlandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklama, Trump'ın aynı gün erken saatlerde AB'den ithal edilen otomobil ve kamyonlara yönelik gümrük vergilerini gelecek haftadan itibaren yüzde 25'e çıkarma tehdidinde bulunmasının ardından geldi. Trump, AB'yi anlaşmaya uymamakla suçlamıştı.

ABD'nin çelik ve alüminyum içeren 400'den fazla ürüne gümrük vergisi uygulamak da dahil olmak üzere anlaşmayı defalarca ihlal ettiğini kaydeden Lange, bu ürünlere halihazırda ortalama yüzde 26 oranında gümrük vergisi uygulandığını kaydetti.

Lange, "Bu son hamle, ABD tarafının ne kadar güvenilmez olduğunu gösteriyor" dedi.

Avrupa'nın Grönland meselesinde Washington'dan gelen ve "keyfi" olarak nitelendirdiği hamlelere daha önce de tanık olduğunu hatırlatan Lange, bu tür davranışların "yakın ortaklara karşı sergilenmemesi gereken bir tutum" olduğunu ifade etti.

Lange, "Gelinen noktada sahip olduğumuz güce dayanarak, son derece net ve kararlı bir biçimde yanıt verebiliriz" ifadesini kullandı.

