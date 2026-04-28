Haberler

AP kedi ve köpekleri korumak için ilk kapsamlı düzenlemeyi kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) genelinde kedi ve köpeklerin refahına yönelik ilk kapsamlı kuralları içeren düzenlemeyi kabul etti.

Strazburg'da süren AP Genel Kurul oturumlarında yapılan oylamada, düzenleme 35 "hayır" ve 52 "çekimser" oya karşılık 558 "evet" oyuyla kabul edildi.

Düzenlemeyle AB tarihinde ilk kez kedi ve köpeklerin yetiştirilmesi, barındırılması, izlenebilirliği, ithalatı ve ticaretine ilişkin ortak standartlar oluşturuldu.

Buna göre, AB ülkelerinde bulunan tüm kedi ve köpekler için mikroçip ve ulusal veri tabanlarına kayıt zorunluluğu getirildi.

Hayvan satışı yapan yetiştiriciler, satıcılar ve barınaklar için uyum süresi 4 yıl olarak kabul edildi.

Evcil hayvan sahipleri için ise kademeli geçiş öngörüldü.

Hayvan refahını zedeleyen üretim uygulamalarına da sınırlamalar getirilirken, kedi ve köpeklerde anne-oğul, baba-kız, dede-torun ile kardeş ve yarı kardeş çiftleştirmeleri yasaklandı.

Köpek ve kedilerin sağlıklarını ciddi şekilde riske atan aşırı fiziksel özelliklere sahip olacak şekilde yetiştirilmesi de engellendi.

Gösteri, sergi ve yarışmalar için hayvanların fiziksel olarak sakatlanmasına yol açan uygulamalar da yasak kapsamına alındı.

AB dışından gelen hayvanlara sıkı kontrol

Satış amacıyla ithal edilen hayvanlara AB'ye girişlerinden önce mikroçip takılmış olması ve hayvanların ulusal veri tabanına kaydedilmesi zorunlu oldu.

Bireysel yolculuklarda getirilen evcil hayvanlar için de 5 iş günü önceden kayıt şartı getirildi.

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi tarafından da onaylanması gerekiyor.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

