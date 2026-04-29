AP'de aşırı sağcı grup hakkında usulsüz harcama iddiaları inceleniyor

Avrupa Birliği'nin (AB) yolsuzlukla mücadele kurumu Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) aşırı sağcı "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubunun Genel Sekreteri Philip Claeys'le ilgili yolsuzluk iddialarını değerlendiriyor.

Politico'nun haberine göre, Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, AP bütçesinden sağlanan milyonlarca avroluk kaynağın usulsüz kullanıldığı iddiaları nedeniyle aşırı sağcı "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubunun Genel Sekreteri Belçikalı siyasetçi Claeys hakkında inceleme başlatılıp başlatılmayacağını değerlendiriyor.

AP'nin mali birimleri, 2019-2024 yılları arasında faaliyet gösteren ve artık dağılmış olan "Kimlik ve Demokrasi" grubunun yaklaşık 4,3 milyon avroyu kurallara aykırı şekilde harcadığını tespit etti.

Söz konusu harcamaların reklam, iletişim ve baskı hizmetleri için yapılan ihalelerde usulsüzlük içerdiği belirtildi. Bu gelişme üzerine AB Savcılığı tarafından ceza soruşturması başlatıldı ve süreç halen devam ediyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, 24 Nisan'da Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisine başvurarak, harcamalara onay veren kişi olduğu gerekçesiyle Claeys hakkında disiplin süreci başlatılmasını talep etti.

Örgüt ayrıca Claeys'in yeni kurulan grupta da aynı görevde bulunmasının, AB bütçesi açısından risk oluşturabileceğine dikkati çekti.

Öte yandan AP Bütçe Kontrol Komitesi, söz konusu paranın geri alınması için girişimde bulunulmasını isterken, parlamentonun yönetimi daha önce nihai adımlar için AB Savcılığı'nın soruşturmasının tamamlanmasını bekleyeceğini açıklamıştı. Ancak bazı milletvekilleri, sürecin uzamasını eleştirerek gerekli önlemlerin gecikmeden alınması gerektiğini savunuyor.

Aşırı sağcı grup ise daha önce yaptığı açıklamada iddiaları reddederek, sürecin siyasi nedenlerle başlatıldığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
