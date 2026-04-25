Anzak askerler Gelibolu'da 'Şafak Ayini' ile anıldı

AVUSTRALYALI ASKERLER İÇİN LONE PİNE'DE ANMA TÖRENİ

Çanakkale Kara Savaşı'nın 111'inci yıl dönümü programları kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı'nda da Anzak Günü kapsamında savaşta hayatını yitiren Avustralyalı askerler için anma töreni düzenlendi. Törene; Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, Avustralya Savunma Kuvvetleri adına Genelkurmay Başkanı Amiral David Johnston, Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri adına Tuğamiral Matthew Williams, İngiliz Silahlı Kuvvetleri adına Korgeneral Jeremy Bennett, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı, Tuğgeneral Haluk Erdem katıldı.

ÇELENK SUNULDU, DUALAR EDİLDİ

Tören, Türkiye ve Avustralya'nın bayrağının göndere çekilmesi ile başladı. Törende, Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Sally-Anne Vincent ile Avustralya Savunma Kuvvetleri adına Genelkurmay Başkanı Amiral David Johnston'un konuşmasının ardından savaşta yaşamını yitirenler için dua edildi. Duanın ardından çelenk törenine geçildi. Türkiye Cumhuriyeti adına ilk çelengi, Çanakkale Valisi Ömer Toraman sundu. Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro, Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Sally-Anne Vincent de çelenk sunmasının ardından tören son buldu.

