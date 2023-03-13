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Antik Kenti Zararlı Bitki Örtüsünden Koyunlar Koruyor

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İtalya'da Pompei antik kentinde artık koyun sürülerine sık sık rastlamak mümkün.Sürdürülebilir tarım hedefleri kapsamında kısa bir süre önce yürürlüğe koyulan bir uygulamada, yaklaşık 150 koyun antik kentin bitkilerle kaplanmasını önlemek adına bölgede otlatılıyor.

İtalya'da Pompei antik kentinde artık koyun sürülerine sık sık rastlamak mümkün.

Sürdürülebilir tarım hedefleri kapsamında kısa bir süre önce yürürlüğe koyulan bir uygulamada, yaklaşık 150 koyun antik kentin bitkilerle kaplanmasını önlemek adına bölgede otlatılıyor.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Pompei İtalya Güncel Haberler

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