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Antalya Valiliği D-400'deki dubalama uygulamasını 13 Kasım itibarıyla sona erdirdi

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Antalya Valiliği, COP31 kapsamında D-400'ün Antalya-Serik istikametindeki dubalama uygulamasının 13 Kasım saat 00.00 itibarıyla sona erdiğini bildirdi. Valilik, ağır tonajlı araçlar ve şehirlerarası otobüsler için 06.00-22.00 arası kısıtlamaların süreceğini belirtti.

Antalya Valiliği, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında D-400 kara yolunun Antalya-Serik istikametinde dubalama sistemiyle gidiş-geliş şeklinde sürdürülen trafik uygulamasının, 13 Kasım saat 00.00 itibarıyla sona erdirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, COP31 Zirvesi kapsamında alınan trafik tedbirleri doğrultusunda D-400 kara yolunun Antalya-Serik istikametinde dubalama sistemiyle gidiş-geliş şeklinde sürdürülen trafik uygulamasının 13 Kasım saat 00.00 itibarıyla sona erdirildiği, ancak diğer trafik tedbirlerinin uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, il genelinde trafik akışının düzenli ve güvenli şekilde sağlanması, trafik tedbirlerinin etkin biçimde uygulanması ve organizasyon süresince oluşabilecek yoğunluğun en aza indirilmesi amacıyla, ağır tonajlı araçlar, şehirlerarası otobüsler, yolcu taşımacılığı yapan yarım otobüsler ile 3 bin 500 kilogram üzeri yük taşımacılığı yapan kamyonetler, 06.00-22.00 saatleri arasında, Alanya'dan Serik istikametinde Taşağıl Köprülü Kavşağı ayrımından itibaren D-400 kara yolunu ve Antalya il merkezine geliş güzergahını kullanamayacaklardır."

Kaynak: AA
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