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Antalya Serik'te servis midibüsü Belek'te demir güvenlik kapısını yıktı

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Antalya Serik'te turizm çalışanlarını taşıyan servis midibüsü, Belek Turizm Merkezi'ndeki demir güvenlik kontrol noktasına çarptı. Demir yapı tamamen yıkılırken kazada yaralanan olmadı, araçta ve kontrol noktasında hasar oluştu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde turizm çalışanlarını taşıyan servis midibüsünün çarptığı demir güvenlik kapısı yıkıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Belek Turizm Merkezi'nde meydana geldi. Turizm çalışanlarını taşıyan servis midibüsü, yol üzerine kurulan demir güvenlik kontrol noktasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle demir yapı tamamen yıkıldı. Kazada yaralanan olmazken, araçta ve güvenlik kontrol noktasında hasar oluştu.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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