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Antalya Serik'te motosiklet 3 tekerlekli bisiklete çarptı, 1 kişi yaralandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam saat 23.00 sıralarında motosiklet ile 3 tekerlekli elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Motosikletin ardından park halindeki iki otomobile çarptığı kazada yaralanan sürücü, Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde motosiklet ile 3 tekerlekli elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşaam saat 23.00 sıralarında Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi Salı Pazarı mevkisinde meydana geldi. Burak Berkay Dinç (19) yönetimindeki 07 BPR 639 plakalı motosiklet, üç tekerlekli elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Ardından park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Dinç yaralanırken, otomobillerde maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki müdahalesinin ardından Dinç, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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