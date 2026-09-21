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Antalya Serik'te garajdaki otomobili ateşe verdiği iddiasıyla şüpheli tutuklandı

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Antalya Serik'te garajdaki otomobili ateşe verdiği iddiasıyla şüpheli tutuklandı
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Antalya Serik'te garajdaki otomobil ile bir evin odasının zarar gördüğü yangını çıkarttığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüpheli, ilk ifadesinde kendisini şikayet eden kişiyle husumet yaşadığını ve otomobili o kişinin aracı sanarak ateşe verdiğini söyledi.

TUTUKLANDI

Antalya'nın Serik ilçesinde garajdaki otomobil ile bir evin odasının zarar gördüğü yangını çıkarttığı iddiasıyla gözaltına alınan Aydın Karacadal'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. İlk ifadesinde, mahallede hayvancılık yaptığını söyleyen Karacadal, koku ve benzeri nedenlerle kendisini sürekli şikayet eden kişiyle aralarında husumet oluştuğunu, garajdaki otomobili de bu kişinin aracı zannederek ateşe verdiğini anlattı. İşlemlerinin ardından Aydın Karacadal çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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