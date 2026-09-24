Antalya Serik'te eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

Antalya Serik'te eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda kokain, kubar esrar, sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda ilçe genelinde belirlenen adreslere dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve uyuşturucu kullandığı belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise satışa hazır paketler halinde kokain ve kubar esrar, çok sayıda sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile çok miktarda tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Haber- kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,