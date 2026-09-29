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Antalya Serik'te balkon yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü, kanepe zarar gördü

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Antalya'nın Serik ilçesinde dün öğle saatlerinde 5 katlı apartmanın 3. katındaki daire balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında balkondaki kanepe zarar gördü, çıkış nedeniyle inceleme başlatıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki daire balkonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında balkondaki kanepe zarar gördü.

Yangın, dün öğle saatlerinde Yeni Mahalle'deki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Hanım Balcı'ya ait dairenin balkonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Balkondan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında balkondaki kanepe yanarak zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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