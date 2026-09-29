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Antalya Serik'te 20 kişi uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alındı

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Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda aralarında turizmci ve iş insanlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda aralarında turizmci ve iş insanlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda, aralarında iş insanları ve turizmcilerin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerin bu sabaha karşı düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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