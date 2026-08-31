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Park Halindeki Traktör Alev Aldı: Hayvanlar Yaralandı

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Antalya Serik'te park halindeki traktör kısa devre sonucu kendiliğinden çalışıp alev aldı. Yangın saman balyalarına sıçradı, itfaiye söndürdü; traktör ve samanlar kül oldu, bazı büyükbaş hayvanlar yaralandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde park halindeki traktör kısa devren nedeniyle kendiliğinden çalışarak hareket ettikten sonra alev aldı. Traktörden çıkan alevlerin saman balyalarına sıçramasıyla büyüyen yangını itfaiye söndürdü. Yangında büyükbaş hayvanlar da yaralandı.

Yukarıkocayatak Mahallesi Köseler Sokak'ta park halindeki traktörün elektrik aksamında kısa devre meydana geldi. Ardından kendiliğinden çalışarak hareket eden traktör alev aldı. Traktörden yükselen alevlerin çevrede bulunan saman balyalarına sıçramasıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında traktör ve saman balyaları kullanılamaz hale gelirken, yangından etkilenen bazı büyükbaş hayvanlar da yaralandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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