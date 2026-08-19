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Antalya'da Park Halindeki Araç Alev Aldı

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Antalya Kepez'de sanayi sitesinde park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevler tabelaya sıçradı, iş yerinin camı patladı; itfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü.

ANTALYA'da sanayide boş iş yeri önünde park halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesindeki Yeşil Antalya Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde çalışan Abdullah Çevirgen, sabah saatlerinde 20 ALN 529 plakalı otomobilini boş iş yeri önüne park etti. Çevirgen çalıştığı sırada park halindeki aracı bir anda yanmaya başladı. Araçtan sıçrayan alevler, boş dükkandaki tabelayı yaktı, iş yerinin camını patlattı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale ile yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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