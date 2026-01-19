Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
Sarıabalı Mahallesi'nde çıkan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Sarıabalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel