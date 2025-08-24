Antalya'nın Mavi Bayraklı Plajları, Yaz Sezonunda 200 Bin Misafir Ağırladı

Türkiye'nin 233 plajıyla "mavi bayrak" şampiyonu olan Antalya'da Muratpaşa Belediyesinin falez sahil bandı boyunca yer alan plajları yaz sezonunda 200 binin üzerinde kent sakini ile yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın doğa harikası falezlerinin Akdeniz'le buluştuğu noktada yer alan mavi bayraklı plajlar, misafirlerine berrak sularda yüzlerce deniz canlısıyla yüzme fırsatı sunuyor.

Türkiye'nin 233 plajıyla "mavi bayrak" şampiyonu olan Antalya'da Muratpaşa Belediyesinin falez sahil bandı boyunca yer alan Konserve, Mobil, İnciraltı, Erdal İnönü ve Erenkuş Plajları, kavurucu sıcaklardan kaçmak isteyenler için ideal bir seçenek oluyor.

Şezlong, şemsiye ve büfe hizmetinin de sunulduğu falez plajlarında yer alan 523 şezlongdan sezon boyunca 73 bin 703 kişi faydalandı. Serbest kullanım alanlarıyla 200 binin üzerinde kent sakini, yerli ve yabancı turist bu yaz sezonunda denizin ve güneşin tadını çıkardı.