Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan göl mevkisindeki sazlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi ekipleri müdahale ediyor. Sazlık alanın bataklık olması nedeniyle müdahale zorluğu yaşanıyor.
Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Göl mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Kaş Belediyesi ekiplerince müdahale ediliyor.
Sazlık alanın bataklık olması nedeniyle müdahaleyi güçlükle yapan ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel