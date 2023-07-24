Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan göl mevkisindeki sazlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi ekipleri müdahale ediyor. Sazlık alanın bataklık olması nedeniyle müdahale zorluğu yaşanıyor.