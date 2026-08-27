Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Gözaltı

Antalya merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu kullanımı ile cezaevine yasak eşya sokulması veya bulundurulması suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda Antalya ve Bursa'da 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA