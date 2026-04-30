Haberler

Antalya Markaları Kongresi'nde spor oturumu düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Markalar Kongresi kapsamında "Sporun Şehir Kimliğine Etkisi" paneli gerçekleştirildi.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongrenin spor oturumunda Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan moderatörlüğünde 83 yaşındaki milli atlet Çiçek Şensoy ve Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başpehlivanı Osman Kan konuşmacı olarak yer aldı.

Şensoy, oturumdaki konuşmasında, Antalya'nın bir spor markası haline gelebilmesi için kente özgü bir hikaye yaratılması ve bunun tüm dünyaya duyurulması gerektiğini söyledi.

Sporun insan sağlığı açısından önemli kriterlerden biri olduğunu belirten Şensoy, "Antalya'da da bunu uygulayacak birçok yer var. Parklar, bahçeler, sahiller her şey. O kadar imkan var ama o kadar çok oturan insan var. Ben bunu gözlemliyorum." dedi.

Şensoy, Antalyaspor Kulübü'nün faaliyetlerine değinerek, daha fazla insanın bu kulüpten faydalanabileceğini kaydetti.

Antalyaspor kulübünün sadece futboldan ibaret olmadığını, 15 branşta faaliyet gösterdiğini aktaran Şensoy, "Birçok insanın adını bilmediği spor branşlarında Antalyaspor yarışıyor. Bunun ekonomik yönü var, idari yönü var ve bu çok büyük bir hizmet. Yani bunu Antalya halkının bilmesi lazım. Antalyaspor sadece futbol kulübü değil." ifadelerini kullandı.

Başpehlivan Kan da sektörde edindiği tecrübeleri ve bilgilerini katılımcılarla paylaştı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

